Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВКС России поразили пункт дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области
Бывший пилот ВВС США Венейбл: российские системы ПВО уничтожат F-16 в небе над Украиной
Жители Германии перестали экономить газ и увеличили его потребление
Россия и Ближний Восток вытесняют Европу с рынка бензина в Западной Африке
Nature: учёные из США и Японии обнаружили, что стимуляция стволовых клеток влияет на появление седины
Новое исследование показало, что пациентов с COVID-19 убивал не цитокиновый шторм, а бактерии
РВ: в рамках подготовки контрнаступления ВСУ резко активизировались в зоне СВО
Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США находятся у опасной черты
Минобороны Британии признало перепродажу оружия до попадания в зону СВО на Украине

В Удмуртии разрушилась дорога, которая ведёт к Бурановским бабушкам

1:01
Россия

В Удмуртии продолжает разрушаться дорога Бураново — Киясово, отремонтированная в 2021 году по национальному проекту.

В Удмуртии разрушилась дорога, которая ведёт к Бурановским бабушкам
Фото: Fotodom.ru

Как сообщает udm-info.ru, трассу, ведущую к известным по всему миру Бурановским бабушкам, недавно проверили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). По их словам, дорога, в которую было вложено более 100 миллионов рублей, разваливается.

В прошлом году подрядная организация уже устраняла недочёты по ремонту, однако этой весной состояние трассы ещё сильнее ухудшилось, ведь на ней появились большие ямы и трещины.

"На этом участке нет ни одного стометрового отрезка, где не было бы дефектов верхнего слоя асфальта", — пояснили в ОНФ.

Они напомнили, что жители других регионов России часто едут в Удмуртию ради встречи с Бурановскими бабушками. Общественники призвали привести дорогу в порядок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Делает, что хочет: Поплавская возмутилась возвращению Пугачёвой

Российская актриса театра и кино прокомментировала возвращение Примадонны в столицу и вспомнила её оскорбительные высказывания в сторону россиян.

Актриса Яна Поплавская возмутилась безнаказанным возвращением Аллы Пугачёвой в Россию
Историк моды Васильев рассказал, почему Пугачёвой не было на прощании с Зайцевым
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Всушник впал в ужас, подумав, что рядом русские солдаты
"Зелёный змий" прописался на российских дорогах Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
"Ты была права": Орбакайте сделала заявление о Пугачёвой и сыновьях
"Zа МоскVу!":ночью "Герани" атаковали военную академию в Одессе
"Zа МоскVу!":ночью "Герани" атаковали военную академию в Одессе
Последние материалы
Камни, рак мочевого пузыря и ещё три причины проблем с мочеиспусканием у собак
Ботулизм у собаки: питомец не может дышать и без лечения умирает
В Удмуртии разрушилась дорога, которая ведёт к Бурановским бабушкам
Жители Германии перестали экономить газ и увеличили его потребление
Россия и Ближний Восток вытесняют Европу с рынка бензина в Западной Африке
Nature: учёные из США и Японии обнаружили, что стимуляция стволовых клеток влияет на появление седины
Новое исследование показало, что пациентов с COVID-19 убивал не цитокиновый шторм, а бактерии
5 мая: первый номер газеты "Правда", восстание в Праге и Парад планет
РВ: в рамках подготовки контрнаступления ВСУ резко активизировались в зоне СВО
Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США находятся у опасной черты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников