В Удмуртии продолжает разрушаться дорога Бураново — Киясово, отремонтированная в 2021 году по национальному проекту.
Как сообщает udm-info.ru, трассу, ведущую к известным по всему миру Бурановским бабушкам, недавно проверили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). По их словам, дорога, в которую было вложено более 100 миллионов рублей, разваливается.
В прошлом году подрядная организация уже устраняла недочёты по ремонту, однако этой весной состояние трассы ещё сильнее ухудшилось, ведь на ней появились большие ямы и трещины.
"На этом участке нет ни одного стометрового отрезка, где не было бы дефектов верхнего слоя асфальта", — пояснили в ОНФ.
Они напомнили, что жители других регионов России часто едут в Удмуртию ради встречи с Бурановскими бабушками. Общественники призвали привести дорогу в порядок.
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