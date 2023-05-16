Суд приговорил на днях красноярского бизнесмена Анатолия Быкова к 17 годам строгого режима. Исполнитель одного из убийств Александр Живица, который дал на него показания, находится на свободе. Об этом пишет prmira.ru.
По информации издания, судя по его закрытому аккаунту в соцсети, у него растёт дочь.
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