Киллер, который дал показания на красноярского бизнесмена Быкова, находится на свободе

0:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд приговорил на днях красноярского бизнесмена Анатолия Быкова к 17 годам строгого режима. Исполнитель одного из убийств Александр Живица, который дал на него показания, находится на свободе. Об этом пишет prmira.ru.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look

По информации издания, судя по его закрытому аккаунту в соцсети, у него растёт дочь.

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«Был далек от преступного мира»: на суде Анатолий Быков отрицал свою вину