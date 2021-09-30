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"Доводят": Анатолию Быкову грозит гипертонический криз - адвокат экс-бизнесмена

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Защитник заключённого Анатолия Быкова Алексей Прохоров опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, в котором рассказал, что Быкову не позволяются лечиться.

"Доводят": Анатолию Быкову грозит гипертонический криз - адвокат экс-бизнесмена

По словам адвоката, у приговорённого к 13 годам заключения бизнесмена, "скачет" давление. Фельдшер выписал направление в лечебное учреждение, чтобы выяснить, что со здоровьем Быкова и пролечить, однако его вернули в СИЗО.

"Были сделаны анализы и прописан курс лечения. Он предполагал большое число препаратов, в том числе внутривенно. Курс рассчитан на 10 дней, должен был начаться с понедельника. Вместе с тем в понедельник вечером, по требованию СИЗО-1, его вернули обратно", — пояснил Прохоров.

Адвокат уверен, то что Быков себя чувствует нормальное, не гарантия, что без лечения ему не станет хуже. Прохоров считает, что работники учреждения намеренно создают его подопечному максимально некомфортные условия.

Напомним, в начале сентября суд Свердловского района Красноярска приговорил Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы за двойное заказное убийство в 1994 году. А также создания ОПГ. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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