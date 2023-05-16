SHOT: боевики ВСУ обстреляли Белгородскую область фосфорными бомбами

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Боевики украинской армии обстреляли Белгородскую область фосфорными боеприпасами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, удары наносились из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

Фото: Телеграм-канал Алексея Арестовича

Огонь был открыт по населённым пунктам Старый Хутор и Нижние Мельницы. В Валуйском районе упали 12 зажигательных боеприпасов калибром 122 мм. Предполагается, что атака на Нижние Мельницы велась из населённого пункта Каменка Харьковской области.

Применение зажигательных боеприпасов, включая белый фосфор, ограничено Протоколом III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года.

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