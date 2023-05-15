Житель Североуральска ранил ножом свою девушку из-за того, что кто-то позвонил ей по телефону. Об этом пишет tagilcity.ru.
Как рассказал 19-летний задержанный, они поссорились, находясь на отдыхе у реки. Парень, по его словам, хотел побыть наедине с возлюбленной, но ей кто-то позвонил.
Ревнивец ударил девушку ножом в область груди. Некоторое время она находилась в реанимации.
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