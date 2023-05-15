Ревнивый молодой человек из Североуральска ранил ножом свою девушку за телефонный звонок

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Североуральска ранил ножом свою девушку из-за того, что кто-то позвонил ей по телефону. Об этом пишет tagilcity.ru.

Фото: ya.ru

Как рассказал 19-летний задержанный, они поссорились, находясь на отдыхе у реки. Парень, по его словам, хотел побыть наедине с возлюбленной, но ей кто-то позвонил.

Ревнивец ударил девушку ножом в область груди. Некоторое время она находилась в реанимации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Психолог: Любовь. Измена и как стать счастливой