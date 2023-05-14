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СБУ набирает тысячи укрианцев в мошеннические колл-центры

4:10
Происшествия

Украинские спецслужбы через подконтрольные фирмы набирают сотрудников с "хорошо поставленной русской речью" в колл-центры для вымогательства денег у россиян и граждан СНГ. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, сославшись на утечку данных от СБУ.

СБУ набирает тысячи укрианцев в мошеннические колл-центры
Фото: Telegram: Stop criminal

Напомним, что если раньше такие колл-центры работали в колониях и СИЗО — теперь в местах лишения свободы их почти нет, они тысячами "плодятся" на Украине.

На сервисах поиска вакансий и работы появились сотни объявлений, где украинцев "с устойчивостью к стрессу, чистой русской речью и желанием много заработать" открыто приглашают в "красивые и модные офисы" колл-центров в Днепропетровске, Харькове, Одессе и Запорожье.

Сотрудники должны будут обзванивать базы клиентов (собранные из распространенных в интернете телефонных баз, а также утечек российских сервисов доставки, интернет-магазинов, и т. д.) и собирать информацию по разговору и передавать "старшим".

При этом в объявлениях подчеркивается, что звонки будут делаться не украинским гражданам, а кое-где и в открытую сообщается "будем разводить русских". Зарплаты предлагаются неплохие для Украины - до 60 000 гривен (плюс защита от призыва в ВСУ).

  • Мошенники звонят на сотовый номер или в мессенджер с подставных номеров (у некоторых звонящих в мессенджерах установлены картинки — логотипы банков или силовых структур, а вместо имени — номера банков или 8-800…). Они могут прислать в мессенджер и "документы" — липовые удостоверения, пропуска и даже фальшивые распоряжения банков или ЦБ.
  • Далее они представляются силовиками, которые узнали о переводе со счета гражданина денег на Украину "для ВСУ" (расчет на то, что человек испугается "посадки"), взятом кредите, якобы "операции по вычислению вора в банке". Либо рассказывают, что "родственник сбил/убил человека" и якобы "нужны деньги договориться".
  • Также украинские мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков (или Центробанка) и сообщают о блокировке карты, "необходимости перевести деньги на безопасный счет", "нужно взять кредит, чтобы поймать жулика", и т. д.
  • После нужных действий (клиент взял кредит и перевел им деньги, перенес все средства на "левый" счет, дал доступ к онлайн-банку, сообщил номер карты и цифры из СМС, и т. д.) — мошенники пропадают с деньгами.

Отметим, что из СБУ утекли также координаты этих "офисов", а ранее военные эксперты объявляли их "законной целью" для российских "Гераней" и ракет.

  • Как сообщал зампред правления Сбера, 95% таких звонков идет из 800-1000 украинских колл-центров;
  • В ВТБ сообщали, что украденные таким образом деньги идут на финансирование ВСУ;
  • Украинские "сотрудники" колл-центров хвалились, что их… не мобилизуют на улицах и не отправляют на фронт — дескать, так они "уже воют с русскими".

Столкнувшиеся с такими звонками россияне массово описывают в соцсетях, как они "троллят" украинцев.

  1. В связи с тем, что признавать Крым и Донбасс частью России на Украине запрещено (под страхом срока за сеператизм и госизмену) — можно спрашивать "чей Крым" и "чей Донбасс" и настаивать на ответе несмотря на возражения. Ответ должен быть только один — "российский", а не "крымчан, дончан" или "наш".
  2. Также люди предлагают звонящим спеть или прочитать первый куплет гимна России, сказать "Слава великой России" или "Слава президенту Путину" (это украинцам тоже нельзя). Особо креативные спрашивают "вам прислать "Калибр" или "Герань?" и даже "Будь ласка, размовляй державною" (говори по-украински).

В ответ на это звонящие (потерявшие минуты на попытку "развести" человека) бросают трубки, матерятся и бесятся.

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Просто и понятно о том, что отвечать телефонным мошенникам
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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