Эксперт: защитить свои деньги от телефонных мошенников легко и просто

В 2022 году телефонные мошенники украли у россиян 14 млрд руб. Как сохранить сбережения от жуликов; как отличить сотрудника правоохранительных органов от мошенника; что делать, если телефонные мошенники разговаривают с вами голосом вашего родственника, и можно ли вернуть украденные деньги, рассказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Фото: kod.ru

— Евгений Борисович, как понять, что вам звонит мошенник?

— Мошенники звонят, ориентируясь на ваше непонимание того, кто может звонить, а кто не может звонить: представляются следователями, сотрудниками Центробанка или иного банка. Вы должны понимать, что если действительно что-то происходит, во-первых, вам звонят по специальному телефону. Во-вторых, вы можете всегда перезвонить в банк и удостовериться, что человек действительно является сотрудником банка.

В-третьих, если вам звонят следственные органы, это редчайший случай, — чаще всего они присылают повестку. И следственные органы никогда не будут вам рассказывать суть дела. Они скажут: "Получили ли вы повестку? Не могли бы вы подойти туда-то?"

Мошенники хорошо понимают психологию человека.

— Какие приёмы используют мошенники?

— Приём первый — немного ошарашить. Представляете, нормальному человеку звонят из правоохранительных органов, милиции, службы безопасности. Человек уже в панике: "Да, что случилось?"

Когда жулики звонят якобы из колл-центра и слышен характерный для колл-центра шум, всё сразу понятно. Одной моей знакомой позвонили голосом её дочери (искусственный интеллект смог подобрать, мошенники ведь очень быстро развиваются): "Мама, я сбила человека. Срочно нужны деньги".

Мой совет очень простой. Если вам звонят сотрудники правоохранительных органов, то:

попросите их представиться,

спросите, как вы можете перезвонить,

спросите: "У меня повестка?"

Ваши вопросы сразу покажут, что вы понимаете, что происходит.

Договоритесь с самыми близкими людьми о простом пароле. Если вам звонят голосом близкого человека, вы сразу: "Назови пароль". Если человек не называет пароль — значит, это не он.

Запомните: никогда никому не нужно говорить свои персональные данные. Никогда не говорите слово "да". Дело в том, что многие автоматизированные системы банков изучают ваш голос. Искусственный интеллект к вам обращается, вы подтверждаете "да". "Это Иванов Иван Иванович?" — "Да". — "Вы давали поручение?" — "Да". Всё, это вы сделали. Такая шутка: становитесь евреями, на любой вопрос отвечайте вопросом. Вам задают вопрос: "Вы такой-то?" — говорите: "А что произошло?" Сбивайте с толку этих людей, задавайте вопросы. Помните: вы ни перед кем ни в чём не виноваты, а задача мошенника — ввести вас в состояние дисбаланса. Так пускай они будут в дисбалансе.

— Сотрудники Центрального банка имеют право по законодательству общаться с физическими лицами, простыми россиянами?

— Не могу даже припомнить, чтобы Центральный банк кому-то когда-то звонил. Центробанк — это банк банков, регулирующий орган. Звонок сотрудника call-центра Центробанка простому россиянину — это бред. Центробанк с физлицами не работает.

— Предположим, человек попался на уловку мошенников и перевёл им деньги. Можно ли обратиться в банк и попросить вернуть деньги обратно на счёт?

— Процент обращений, по которым удаётся что-то вернуть, минимален. Не помню точно, то ли 4-5, то ли 10%. Но реагировать нужно. Нужно максимально быстро (может быть, вы попадаете в те самые 4% счастливчиков, которым удалось вернуть деньги) звонить в колл-центр банка. Также на этот случай, когда вы начинаете работать с банком, то не поленитесь, запишите телефон экстренной связи, телефон вашего менеджера, если вы крупный клиент.