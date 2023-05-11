Южные районы Израиля, также прилегающие к сектору Газа, окутали звуки сирены. Как сообщает пресс-служба Армии обороны государства, воздушная тревога была объявлена в кибуце Киссуфим.
К текущему моменту представители ведомства больше не дают каких-либо комментариев и подробностей.
Ранее от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стало известно о продолжении ударов в сторону сектора Газа: «операция ещё не закончилась».
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