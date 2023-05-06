6 мая в Нижнем Новгороде взорвали легковой автомобиль, в котором находился писатель и ополченец Захар Прилепин. В машине Audi Q7 вместе с ним была и его дочь.
Следственный комитет (СК) опубликовал видео, которое демонстрирует первый допрос мужчины, задержанного по подозрению в покушении на писателя и политика. В записи видно, как он признаётся в преступлении и утверждает, что действовал по заданию украинских спецслужб.
Мужчина также выражает сожаление за произошедшее.
Ранее СК назвал подозреваемого 29-летним Александром Пермяковым, который, как сообщается, недавно получил российское гражданство. По данным Telegram-каналов, задержан ещё один человек.
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