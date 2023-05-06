Рабочие нашли миномётный снаряд на северо-востоке Москвы

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бригада рабочих на северо-востоке Москвы обнаружила под землёй боеприпас во время прокладки кабеля.

Фото: скрин ТВЦ

Опасная находка была сделана на улице Декабристов недалеко от жилого дома.

Снаряд длиной около 50 сантиметров и диаметром до восьми сантиметров не имел защитного колпачка на взрывателе, а значит представлял опасность для окружающих, сообщил источник Телеканалу "360".

Он добавил, что на место происшествия были вызваны сапёры, а также сообщено о найденном боеприпасе жильцам соседнего дома.

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