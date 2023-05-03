Мэр Ялты Янина Павленко объявила Украину террористическим государством

2:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мэр курортной Ялты Янина Павленко прокомментировала задержание ФСБ террористов, завербованных ГУР МО Украины для совершения диверсий на полуострове и убийства руководящих лиц Крыма (в том числе и её самой).

Фото: Вконтакте Янины Павленко

"Больно и горько наблюдать, как Украину, когда-то цветущий и благодатный край, превратили в террористическое государство. Низкий поклон правоохранителям, на чьих плечах неимоверная нагрузка — охранять мир и порядок. Нашим Защитникам, которые сейчас на передовой борются со злом", — написала глава крымской Ялты. "Благодарю, друзья, за ваши слова поддержки, которые получаю со всего мира. Верю и знаю — добро победит! Нас не сломить. Выбор крымчан, сделанный в 2014 году, был верным!" — заключила она.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также выступил с благодарностью в адрес ФСБ", которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами".

"Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина — террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем", — написал он.

Кроме того, он добавил, что просит коллег из ФСБ дать ему "пообщаться" с диверсантами хотя бы 10 минут, чтобы "прочистить им память", и они бы "вспомнили всё, что с детства не помнят".

Ранее ФСБ раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму, используя британскую взрывчатку, агентуру и пытаясь "втёмную" использовать крымчан.

Среди тех, на кого должны были быть совершены покушения:

глава Крыма Сергей Аксенов ,

, спикер парламента Владимир Константинов ,

, мэр Ялты Янина Павленко,

Также планировались диверсии на транспортной инфраструктуре полуострова.

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