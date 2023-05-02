112: задержаны убийцы аниматоров под Краснодаром, тело девушки обнаружено

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Подозреваемые в убийстве аниматоров из Краснодарского края Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко задержаны и дают показания. Об этом сообщает Telegram-канал "112" со ссылкой на источники.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Двое аниматоров пропали вечером 28 апреля на трассе по дороге в Усть-Лабинск. 1 мая в лесополосе нашли их сожжённый автомобиль.

Источники канала заявляют, что задержанные "дают показания и указали место, где находятся тела пропавших". Сообщается также, что уже обнаружено тело девушки.

Следователи сейчас выясняют, было ли преступление заранее подготовленным или спонтанным.

Напомним, в ночь пропажи аниматоров преступники перевели все деньги с карты Чубко на счёт Мостыко, а затем сняли более 200 тысяч рублей в разных банкоматах.

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