Смерть бойцов во время боя или тренировок на татами и ринге, увы, случается в истории спорта, но в Сумгаите произошло то, что даже бывалые борцы называют "чудовищным происшествием".
Как сообщил портал CaliberAz, опубликовав видео с камеры наблюдения спортзала школы самбо в Сумгаите, известнейший азербайджанский чемпион забил семилетнего ребенка прямо на проводимой им тренировке.
В ролике отчетливо видно, как:
"Халилов применил против мальчика грубый и опасный прием, в результате чего сломал ребенку шейные позвонки. Мальчик был доставлен в детскую больницу города, где впоследствии скончался. Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть", задержан", заявила прокуратура Сумгаита.
В свою очередь адвокаты тренера не могут назвать причину такого поведения спортсмена, однако просят отпустить его до суда из СИЗО, ссылаясь на "звездность", хорошие характеристики и поручительства известных спортсменов.
Напомним, что самбист и дзюдоист Мехман Халилов являлся:
В соцсетях Азербайджана обсуждается необходимость объявления родителями убитого ребенка "кровной мести" тренеру и его семье, однако большинство комментаторов напоминает она запрещена и наказывается огромными сроками.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.