Азербайджанский чемпион убил первоклассника смертельным ударом на тренировке

1:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Смерть бойцов во время боя или тренировок на татами и ринге, увы, случается в истории спорта, но в Сумгаите произошло то, что даже бывалые борцы называют "чудовищным происшествием".

Как сообщил портал CaliberAz, опубликовав видео с камеры наблюдения спортзала школы самбо в Сумгаите, известнейший азербайджанский чемпион забил семилетнего ребенка прямо на проводимой им тренировке.

В ролике отчетливо видно, как:

Уставший после предыдущего боя со сверстником семилетний Фарид сидит на полу и говорит, что ему больно и тяжело.

Мехман Халилов жесточайшим образом таскает его за волосы и пинает, после чего проводит прием "ногой по шее" и... ломает ребенку позвоночник на глазах других детей, те начинают кричать.

"Халилов применил против мальчика грубый и опасный прием, в результате чего сломал ребенку шейные позвонки. Мальчик был доставлен в детскую больницу города, где впоследствии скончался. Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть", задержан", заявила прокуратура Сумгаита.

В свою очередь адвокаты тренера не могут назвать причину такого поведения спортсмена, однако просят отпустить его до суда из СИЗО, ссылаясь на "звездность", хорошие характеристики и поручительства известных спортсменов.

Напомним, что самбист и дзюдоист Мехман Халилов являлся:

Членом национальной сборной Азербайджана по самбо. Обладателем кубка мира 2018 года. Бронзовым призером Чемпионата Европы и Евроигр.

В соцсетях Азербайджана обсуждается необходимость объявления родителями убитого ребенка "кровной мести" тренеру и его семье, однако большинство комментаторов напоминает она запрещена и наказывается огромными сроками.