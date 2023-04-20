Украинские террористы могли "похитить" мать помощницы сенатора Совфеда в Москве

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Организаторами похищения матери помощницы сенатора Совета Федерации в Москве могли стать телефонные террористы из Украины. Сейчас похитители требуют выкуп в два миллиона рублей.

Телефонные террористы из Украины могут вводить в заблуждение помощницу сенатора Андрея Ткаченко Елену Силкину, которая утверждает, что у неё похитили мать Татьяну Абадаш. Звонки с предложением выкупа Силкина получила с трёх разных номеров, и злоумышленники требуют у неё два миллиона рублей.

Хотя пожилая женщина исчезла, и её уже три дня не видели, возможно, самого факта похищения не было. И Силкину просто пытаются "раскрутить" профессиональные телефонные террористы. Камеры наблюдения зафиксировали, как Абадаш передвигалась по городу три дня назад, постоянно меняя виды общественного транспорта — это очень похоже на выполнение телефонных инструкций.

Сейчас оперативники стараются как можно быстрее обнаружить пропавшую, как пишет Telegram-канал Mash. Вполне возможно, что её просто запугали, велели отключить телефон и уехать куда-нибудь подальше, чтобы не выходить на связь. Есть версия, что она находится в Подмосковье.

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