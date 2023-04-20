Преступники похитили мать помощницы сенатора Совета Федерации Андрея Шевченко. За её возвращение они требуют два миллиона рублей.
52-летняя Елена Силкина получила звонки с трёх разных номеров от неизвестных людей. Они сообщили, что удерживают её 76-летнюю маму Татьяну Григорьевну. Похитители требовали за возвращение пожилой женщины выкуп в два миллиона рублей.
Вначале Елена не поверила в это и попыталась самостоятельно связаться со своей матерью, но не смогла этого сделать. Тогда она поехала к ней в квартиру и убедилась, что её там также нет. А значит, звонили не мошенники, а настоящие похитители. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Только после этого помощница сенатора Андрея Шевченко обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сейчас разыскивают женщину, которую в последний раз видели три дня назад у Ленинградского вокзала.
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