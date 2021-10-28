Подозреваемых в похищении человека задержали в Подмосковье

В Подмосковье правоохранители задержали группу подозреваемых в похищении человека.

По информации МВД РФ, в июне 2021 года в Москве злоумышленники усадили потерпевшего в машину, угрожая оружием, и отвезли в одну из подмосковных деревень. Там его удерживали около трёх недель, регулярно избивая и требуя в качестве выкупа 100 млн рублей.

Сообщается также, что преступники проникли в квартиру похищенного ими мужчины и забрали оттуда ценные вещи общей стоимостью свыше 3 млн рублей.

Кроме того, похитители заставили потерпевшего оформить под залог его недвижимости кредит на сумму 4,5 млн рублей. После этого мужчину отпустили.

В настоящее время правоохранители задержали пятерых подозреваемых в похищении потерпевшего. Они заключены под стражу.

При обысках по месту жительства задержанных изъяли пистолет и автомат с глушителем, патроны, а также часть похищенных из квартиры потерпевшего вещей.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье «Похищение человека». Решается вопрос о возбуждении дел по фактам имущественных преступлений и незаконного оборота оружия.

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