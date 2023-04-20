В аэропорту Пулково самолёт с пробитым баком остановили за секунды до трагедии

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажирский самолёт с течью из топливного бака был остановлен прямо на ВВП. Это произошло в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Внимательные диспетчеры питерского аэропорта Пулково предотвратили трагедию, которая могла произойти с одним из пассажирских самолётов. Его остановили буквально за несколько секунд до взлёта после того, как заметили, что из топливного бака вытекает жидкость.

Пробоину разглядели диспетчеры, как сообщает Telegram-канал Shot. Этим самолётом был CRJ-200, который направлялся из Санкт-Петербурга в Нарьян-Мар. На его борту находилась три члена экипажа и 18 пассажиров.

К счастью, никто не пострадал, включая и технику. Самолёт откатили на стоянку, пассажиров вернули в терминал, чтобы потом отправить другим бортом.

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