Военные эксперты и политологи перечислили URA.RU шесть сценариев провокаций, которые может устроить Украина в отношении России.
Член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло увидел в организации инцидента в Буче сценарий, реализованный во время Боснийской войны. Запад может использовать Сребреницу как прецедент и убеждать, что раз история в Буче идентична, то необходимо судить назначенных виновников на Гаагском трибунале, отметил Манойло.
Обстрел ВСУ вокзала в Краматорске напомнил политологу Андрею Кошкину действия боевиков ИГИЛ* в Сирии, которые так же обстреливали мирных граждан и использовали их в качестве живого щита.
Украина может готовить провокации с обстрелом машин скорой помощи, которые везут раненых мирных жителей, сказал Кошкин. Киев способен организовать нападения на медицинские автомобили, чтобы обвинить в случившемся российских военных и выставить их в неблагоприятном свете перед западными СМИ.
По словам Кошкина, Служба безопасности Украины минирует химические предприятия, чтобы взорвать их и переложить на Россию ответственность за химическую катастрофу. Также не исключено использование боевых отравляющих веществ.
Киев будет вешать на армию России обвинения в мародёрстве, случаи которого организуют украинские националисты.
Официальный представитель ДНР в Финляндии Йохан Бекман не исключил, что Украина повторит инцидент с малайзийским "Боингом", который был сбит под Донецком в 2014 году. Используя зенитно-ракетные комплексы, ВСУ может сбить финские или шведские пассажирские самолеты, предупредил он.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.