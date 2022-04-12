Военные эксперты допустили повторение инцидента с малайзийским "Боингом"

Военные эксперты и политологи перечислили URA.RU шесть сценариев провокаций, которые может устроить Украина в отношении России.

Член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло увидел в организации инцидента в Буче сценарий, реализованный во время Боснийской войны. Запад может использовать Сребреницу как прецедент и убеждать, что раз история в Буче идентична, то необходимо судить назначенных виновников на Гаагском трибунале, отметил Манойло.

Обстрел ВСУ вокзала в Краматорске напомнил политологу Андрею Кошкину действия боевиков ИГИЛ* в Сирии, которые так же обстреливали мирных граждан и использовали их в качестве живого щита.

Украина может готовить провокации с обстрелом машин скорой помощи, которые везут раненых мирных жителей, сказал Кошкин. Киев способен организовать нападения на медицинские автомобили, чтобы обвинить в случившемся российских военных и выставить их в неблагоприятном свете перед западными СМИ.

По словам Кошкина, Служба безопасности Украины минирует химические предприятия, чтобы взорвать их и переложить на Россию ответственность за химическую катастрофу. Также не исключено использование боевых отравляющих веществ.

Киев будет вешать на армию России обвинения в мародёрстве, случаи которого организуют украинские националисты.

Официальный представитель ДНР в Финляндии Йохан Бекман не исключил, что Украина повторит инцидент с малайзийским "Боингом", который был сбит под Донецком в 2014 году. Используя зенитно-ракетные комплексы, ВСУ может сбить финские или шведские пассажирские самолеты, предупредил он.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.