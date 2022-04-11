Полянский: в Одессе замечены украинские военные, переодетые в форму ВС РФ

В понедельник на заседании Совета Безопасности при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что на территории Одессы были замечены украинские военные, переодетые в форму ВС РФ. Полянский заявил своим коллегам, что возможно в Одессе готовится масштабная и кровавая провокация, вину за которую хотят повесить на Россию.

Представитель РФ попросил дипломатов потом не говорить, что их никто не предупреждал.

"Уже осуществленные и планирующиеся провокации в сочетании со ставшей уже нарицательной практикой использования националистами мирного населения в качестве "живого щита" поражают бесчеловечным отношением к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении украинскими нацистами нормами морали и международного гуманитарного права".

В завершение Дмитрий Полянский напомнил, что Россия не воюет с мирными гражданами Украины.