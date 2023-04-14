В Челябинске арестовали пятого фигуранта в деле об убийстве подростка

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ходатайство следователя по особо важным делам Следственного комитета о заключении под стражу Хуршеда Одинаева, являющегося пятой фигурой в деле об убийстве 17-летнего подростка, было одобрено Центральным районным судом Челябинска.

Это первый фигурант дела о жестокой расправе над 17-летним парнем, у которого есть российское гражданство.

"По решению суда Одинаев проведёт под стражей два месяца — до 11 июня. Ему предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору)", — передаёт kursdela.biz.

Ранее трагедия в Челябинске вызвала резонанс. 17-летнего парня зарезал мигрант. Вскоре следствие пришло к выводу, что действовала группа лиц, у которых нет российского гражданства.

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