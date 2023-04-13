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Галявиева приговорили к пожизненному сроку за массовое убийство в казанской гимназии

1:02
Происшествия

Ильназ Галявиев признан виновным в убийстве семерых учеников и двух педагогов в казанской гимназии. Он приговорён к пожизненному сроку.

Галявиева приговорили к пожизненному сроку за массовое убийство в казанской гимназии

Как сообщили в Верховном суде Татарстана, Галявиев будет направлен в исправительную колонию особого режима.

"Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы", — подчеркнул судья во время заседания.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла в мае 2021 года. В результате ЧП погибли девять человек, ещё 667 школьников и сотрудников образовательного учреждения признаны потерпевшими. Галявиев признался в совершении массового убийства.

Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков поддержал пожизненный срок для "казанского стрелка". В материалах дела сказано, что Галявиев решился на преступление, стремясь подражать "деструктивной субкультуре", о которой узнал в Сети.

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Прокурор Татарстана запросил пожизненное для Ильназа Галявиева
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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