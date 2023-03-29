Прокуратура попросила приговорить Галявиева к пожизненному сроку за стрельбу в казанской гимназии

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гособвинители запросили пожизненный срок для Ильназа Галявиева, который в мае 2021 года устроил стрельбу в гимназии Казани.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поддержал такую меру пресечения для "казанского стрелка" на заседании Верховного суда региона.

"В ходе прений Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказано в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

Прокурор считает, что на первые пять лет обвиняемого необходимо отправить в тюрьму, а потом перевести в исправительную колонию общего режима.

Как сообщается в материалах дела, Галявиев решился на преступление, стремясь подражать неформальным представителям "деструктивной субкультуры", о которой узнал в интернете.

Ранее "казанский стрелок" полностью признал свою вину и попросил прощение у родственников погибших.

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