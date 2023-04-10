Жителя Ставропольского края подозревают в убийстве 75-летней матери. Об этом сообщает newstracker.ru.
По версии следствия, пьяный мужчина ударил женщину ножом в грудь, после чего потерпевшая умерла. Как пояснили в пресс-службе регионального Следкома, трагедия произошла 25 марта, при этом причины убийства не оглашаются.
Следователи завели уголовное дело на мужчину. Он заключён под стражу.
Если в суде удастся доказать вину подозреваемого, его ждёт до 15 лет тюрьмы. СК РФ запустил дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств ЧП.
Ранее стало известно, что на Ставрополье школьник ушёл из дома и пропал, а на следующий день тело несовершеннолетнего с ножевыми ранениями нашли неподалёку от Невинномысска.
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