Пропавшего школьника нашли зарезанным на Ставрополье

Обстоятельства убийства 12-летнего школьника выясняют следователи в Ставропольском крае.

По информации региональной прокуратуры, накануне, 20 марта, мальчик ушёл из дома и пропал. Правоохранители организовали поиски школьника.

Как сообщает Telegram-канал следственного управления СКР по Ставропольскому краю, 21 марта тело пропавшего несовершеннолетнего было обнаружено с ножевыми ранениями неподалёку от города Невинномысск.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". На месте преступления работают сотрудники СКР.

"Следователи и криминалисты СК России принимают комплекс исчерпывающих мер по установлению всех обстоятельств произошедшего", — отмечается в сообщении.

Деятельность следователей координирует прокурор Ставропольского края Александр Лоренц. Расследование дела об убийстве школьника под Невинномысском взял на особый контроль аппарат прокуратуры Ставропольского края.

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