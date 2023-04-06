Мать скрывавшего Дарью Трепову мужчины заявила, что он о ней никогда не рассказывал

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мать Дмитрия Рылова, который скрывал после взрыва подозреваемую в теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, рассказала, как её сын был связан с мужем террористки Дарьи Треповой. После убийства военкора она пряталась в квартире друга своего супруга Дмитрия Касинцева.

Мужа обвиняемой в теракте связывает с ним университетская дружба, заявила его мать в беседе с РЕН-ТВ. По её словам, мужчины вместе учились на одном курсе, однако впоследствии Касинцев был отчислен из вуза. Дружба тем не менее не прекратилась.

В разговоре с матерью Дмитрий никогда не упоминал пару и не рассказывал ничего про Дарью, добавила женщина.

Напомним, хозяин квартиры, где скрывалась Трепова, был также задержан силовиками на следующий день после теракта.

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