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Мать скрывавшего Дарью Трепову мужчины заявила, что он о ней никогда не рассказывал

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Происшествия

Мать Дмитрия Рылова, который скрывал после взрыва подозреваемую в теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, рассказала, как её сын был связан с мужем террористки Дарьи Треповой. После убийства военкора она пряталась в квартире друга своего супруга Дмитрия Касинцева.

Мать скрывавшего Дарью Трепову мужчины заявила, что он о ней никогда не рассказывал

Мужа обвиняемой в теракте связывает с ним университетская дружба, заявила его мать в беседе с РЕН-ТВ. По её словам, мужчины вместе учились на одном курсе, однако впоследствии Касинцев был отчислен из вуза. Дружба тем не менее не прекратилась.

В разговоре с матерью Дмитрий никогда не упоминал пару и не рассказывал ничего про Дарью, добавила женщина.

Напомним, хозяин квартиры, где скрывалась Трепова, был также задержан силовиками на следующий день после теракта.

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Убийство Владлена Татарского: ВЕРСИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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