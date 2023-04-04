Суд отправил в колонию мигранта, который поджёг храм в Новотроицке

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд вынес приговор гражданину Таджикистана, который украл 58 тысяч рублей из храма в Новотроицке Оренбургской области, а затем поджёг его, пишет 56orb.ru.

По информации издания, мигрант работал строителем в храме Святых Апостолов Петра и Павла. Однажды ему удалось узнать, в каком помещении священнослужители хранят деньги. В тёмное время суток мужчина проник в храм и украл 58 тысяч рублей. Злоумышленник испугался, что правоохранители его вычислят, поэтому устроил пожар в сооружении.

Общая сумма ущерба, причинённого храму, оценивается в миллион рублей.

Во вторник, 4 апреля, суд назначил мигранту наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 7 месяцев в колонии-поселении. Приговор ещё не вступил в законную силу.