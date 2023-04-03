RT: Трепова, подозреваемая в причастности к убийству Татарского, покинула кафе спустя семь минут после передачи статуэтки

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дарья Трепова, которую подозревают в совершении теракта в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, покинула мероприятие спустя семь минут после того, как подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, начинённую взрывчаткой.

Такой информацией поделился с RT Родион Варежкин - один из тех, кто присутствовал 2 апреля на творческом вечере Татарского.

"В этот момент (момент взрыва. — Прим. ред.) Татарский как раз подшучивал над собой и этой самой скульптурой. Девушки в зале в тот момент уже не было. Видимо, она воспользовалась моментом и тихонько ушла", — сказал Варежкин.

Трепову задержали силовики утром 3 апреля на съёмной квартире в Санкт-Петербурге. Сейчас подозреваемую допрашивают.

2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Предполагается, что взрывчатка находилась в статуэтке, которую Трепова передала Татарскому.

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