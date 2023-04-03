Дарья Трепова, которую подозревают в совершении теракта в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, покинула мероприятие спустя семь минут после того, как подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, начинённую взрывчаткой.
Такой информацией поделился с RT Родион Варежкин - один из тех, кто присутствовал 2 апреля на творческом вечере Татарского.
"В этот момент (момент взрыва. — Прим. ред.) Татарский как раз подшучивал над собой и этой самой скульптурой. Девушки в зале в тот момент уже не было. Видимо, она воспользовалась моментом и тихонько ушла", — сказал Варежкин.
Трепову задержали силовики утром 3 апреля на съёмной квартире в Санкт-Петербурге. Сейчас подозреваемую допрашивают.
2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Предполагается, что взрывчатка находилась в статуэтке, которую Трепова передала Татарскому.
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