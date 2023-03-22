Казанца приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство пятилетней девочки-инвалида

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителя Казани, признали виновным в убийстве пятилетней дочери своей возлюбленной. Девочка страдала ДЦП.

Мужчину обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его наказали 320 и 240 часами обязательных работ, 1,5 и 16 годами тюрьмы с ограничением свободы на один год и, по совокупности, к 17 годам колонии строгого режима, передаёт Телеканал "360".

Также ему приказали выплатить матери ребёнка компенсацию в размере двух миллионов рублей.

В своём последнем слове убийца не признал своей вины в гибели девочки-инвалида.

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