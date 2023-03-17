Житель Кисловодска получил ошибочный счёт за воду на сумму 226 тысяч рублей, после чего обратился за помощью к сотрудникам Госжилинспекции, пишет newstracker.ru.
Оказалось, что в квартиры мужчины неправильно работали счётчики. Представители компании "Газпром Теплоэнерго Кисловодск", пересчитывая плату за три месяца, ошибочно применили повышающий коэффициент. Именно поэтому житель Кисловодска получил квитанцию на 226 тысяч рублей.
Госжилинспекция призвала "Газром" устранить все нарушения. В итоге акт был аннулирован, а с мужчины сняли задолженность.
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