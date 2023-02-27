В Новом Уренгое граждане приняли участие в пикете против роста тарифов ЖКХ

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа в воскресенье, 26 февраля, прошла акция протеста против увеличения платы за коммунальные услуги. Организаторами оказались члены КПРФ.

Во время пикета выступал секретарь ГК КПРФ Александр Шмаль. Он подчеркнул, что услуги ЖКХ должны были подорожать на девять процентов. При этом тарифы повысились минимум на 50%, сообщил политик.

Как отметили в muksun.fm, похожие мероприятия произошли в Свердловской области.

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