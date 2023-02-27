У побережья Крыма было зафиксировано землетрясение магнитудой 3 балла

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Чёрном море в 25 километрах от побережья Крыма, недалеко от Гурзуфа и Алушты зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла.

Сотрудник Алуштинской сейсмической станции сообщил, что на расстоянии 25 километров в Чёрном море на глубине 15 км замечены толчки магнитудой до 3 баллов в эпицентре.

На Крымском полуострове колебания земной коры почти не ощутимы. Разрушений от землетрясения малой мощности не последовало.

Ранее сейсмолог Юрий Виноградов объяснил, что вероятность сильного землетрясения в Крыму невысока.

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