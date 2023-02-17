Сейсмолог: вероятность сильного землетрясения в Крыму невысока

0:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Директор Геофизической службы РАН Юрий Виноградов рассказал, насколько вероятно сильное землетрясение в Крыму после катастрофы в Турции, унёсшей несколько десятков тысяч человеческих жизней.

По словам эксперта, последний раз Крым "трясло" в 1927 году, и сила подземных толчков на полуострове была намного меньше, чем в Турции.

"Там тектоника совсем другая. Крым, хоть и находится на краю тектонической плиты, но все-таки не на самой границе", — объяснил Виноградов в беседе с "МК".

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