Житель Нижегородской области замёрз насмерть, а его супруга получила обморожение после застолья со спиртными напитками, передаёт newsnn.ru.
По информации издания, 75-летняя женщина в гостях у подруги выпила много алкоголя, после чего позвонила мужу с просьбой встретить её и проводить до дома. Когда мужчина пришёл за супругой, хозяйка попрощалась с пожилой парой и закрыла дверь. Однако утром она нашла друзей неподалёку от своего жилища.
К приезду медиков мужчина уже был мёртв, а его жена лежала без сознания.
Пострадавшую доставили в больницу. Позже выяснилось, что она отделалась лёгким обморожением. Через несколько дней медики планируют отправить женщину домой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.