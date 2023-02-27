Житель Нижегородской области замёрз насмерть, провожая жену домой после застолья

Житель Нижегородской области замёрз насмерть, а его супруга получила обморожение после застолья со спиртными напитками, передаёт newsnn.ru.

По информации издания, 75-летняя женщина в гостях у подруги выпила много алкоголя, после чего позвонила мужу с просьбой встретить её и проводить до дома. Когда мужчина пришёл за супругой, хозяйка попрощалась с пожилой парой и закрыла дверь. Однако утром она нашла друзей неподалёку от своего жилища.

К приезду медиков мужчина уже был мёртв, а его жена лежала без сознания.

Пострадавшую доставили в больницу. Позже выяснилось, что она отделалась лёгким обморожением. Через несколько дней медики планируют отправить женщину домой.