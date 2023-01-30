В Балахнинском районе воспитательница детсада заставляла воспитанников стоять на коленях и есть рвоту. После многочисленных жалоб в дошкольном учреждении провели проверку. Её итогом стало увольнение сотрудницы.
Женщина якобы не пускала детей в туалет, обзывала дуракам, била по голове тетрадями, передаёт издание newsnn.ru. Сама воспитательница с таким решением не согласилась и подала встречный иск. В результате суд встал на сторону педагога и обязал детсад выплатить ей 100 000 рублей в качестве возмещения пропущенных рабочих дней и морального вреда, а также восстановить в должности.
После восстановления на рабочее место, воспитательница написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.