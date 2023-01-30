В Нижегородской области уволили воспитательницу, которая издевалась над детьми

В Балахнинском районе воспитательница детсада заставляла воспитанников стоять на коленях и есть рвоту. После многочисленных жалоб в дошкольном учреждении провели проверку. Её итогом стало увольнение сотрудницы.

Женщина якобы не пускала детей в туалет, обзывала дуракам, била по голове тетрадями, передаёт издание newsnn.ru. Сама воспитательница с таким решением не согласилась и подала встречный иск. В результате суд встал на сторону педагога и обязал детсад выплатить ей 100 000 рублей в качестве возмещения пропущенных рабочих дней и морального вреда, а также восстановить в должности.

После восстановления на рабочее место, воспитательница написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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