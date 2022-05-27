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Автор Елена Федорова

Воспитательница избила двух малышей в детском саду в Одинцово

Происшествия

Двое воспитанников детского сада в Одинцово подверглись избиению со стороны воспитателя. Прокуратура планирует нагрянуть с проверкой в учреждение, где так жестоко обращаются с детьми.

Воспитательница избила двух малышей в детском саду в Одинцово

Сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Московской области сообщили "Вести Подмосковья", что телесные повреждения двум малышам 2019 года рождения нанесла одна из воспитательниц детского сада.

Отмечается, что пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь.

Теперь одинцовское дошкольное учреждение ожидает проверка. Местная прокуратура намерена дать правовую оценку действиям воспитателей в детском саду.

Ранее стало известно, что женщина в Омске заперла двух маленьких сыновей дома одних и ушла, оба ребёнка погибли при пожаре. В квартире загорелся диван, нескольких вдохов ядовитого дыма оказалось достаточно, чтобы оборвать жизни мальчиков. Старшему было два года, младшему — год.

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Автор: Елена Федорова
Темы дети прокуратура
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