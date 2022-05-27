Воспитательница избила двух малышей в детском саду в Одинцово

Двое воспитанников детского сада в Одинцово подверглись избиению со стороны воспитателя. Прокуратура планирует нагрянуть с проверкой в учреждение, где так жестоко обращаются с детьми.

Сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Московской области сообщили "Вести Подмосковья", что телесные повреждения двум малышам 2019 года рождения нанесла одна из воспитательниц детского сада.

Отмечается, что пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь.

Теперь одинцовское дошкольное учреждение ожидает проверка. Местная прокуратура намерена дать правовую оценку действиям воспитателей в детском саду.

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