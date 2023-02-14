МВД: полиция Карелии проверяет школу в Сегеже, где жестоко избили девочку

Полицейские организовали проверку в одной из школ Сегежи, где жестоко избили девочку. Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Карелия.

Подростки напали на сверстницу 6 февраля, при этом некоторые из них снимали происходящее на видео. Затем школьники выложили ролик в соцсети, спровоцировав общественный резонанс.

Родители пострадавшей девочки обратились за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку. По результатам судебно-медицинской экспертизы планируется принять процессуальное решение.

За расследованием дела о жестоком избиении следят специалисты Министерства образования Карелии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.