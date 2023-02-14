Полицейские организовали проверку в одной из школ Сегежи, где жестоко избили девочку. Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Карелия.
Подростки напали на сверстницу 6 февраля, при этом некоторые из них снимали происходящее на видео. Затем школьники выложили ролик в соцсети, спровоцировав общественный резонанс.
Родители пострадавшей девочки обратились за помощью в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку. По результатам судебно-медицинской экспертизы планируется принять процессуальное решение.
За расследованием дела о жестоком избиении следят специалисты Министерства образования Карелии.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.