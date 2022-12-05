Директор школы в Приамурье назвала "обычной дракой" избиение шестиклассника

Директор средней школы посёлка Верхнезейск в Приамурье Софья Масликова прокомментировала драку между учениками и отметила, что никто из школьников не пострадал. Ранее в Сети было опубликовано жестокое видео, на котором подростки избивали своего сверстника, после чего он пошёл домой босиком.

"Скажу только, что из мухи раздули слона. Обычная школьная драка, в которой никто не пострадал и нет побоев. Ничего страшного не произошло, чтобы на всю Россию это всё гремело. У нас всё нормально", — заявила она.

Оданко Масликова решила не комментировать информацию о том, что шестиклассник отправился домой в мороз без обуви, сообщает Газета.Ru.

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