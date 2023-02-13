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В Подмосковье покончил с собой генерал-майор МВД Владимир Макаров

Происшествия

В Подмосковье покончил жизнь самоубийством генерал-майор, экс-замначальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом Владимир Макаров.

В Подмосковье покончил с собой генерал-майор МВД Владимир Макаров

Как сообщает Telegram-канал Baza, Владимир Макаров, освобождённый от должности в январе, добровольно ушёл из жизни сегодня утром у себя в доме в деревне Голиково Московской области.

В момент трагедии в доме находилась его супруга.

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В Москве ЗАСТРЕЛИЛСЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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