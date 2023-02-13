В Подмосковье покончил жизнь самоубийством генерал-майор, экс-замначальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом Владимир Макаров.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Владимир Макаров, освобождённый от должности в январе, добровольно ушёл из жизни сегодня утром у себя в доме в деревне Голиково Московской области.
В момент трагедии в доме находилась его супруга.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.