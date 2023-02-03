ВСУ попытались обстрелять нефтепровод "Дружба" в Брянской области — все ракеты сбил ЗРК "Панцирь"

Вооружённые силы Украины попытались нанести ракетные удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" перехватил все ракеты.

Инцидент произошёл около 4 утра. Целью атаки были резервуары с нефтью, диспетчерская станция в селе Найтоповичи и сам нефтепровод "Дружба", который перекачивает более 33 миллионов тонн нефти в год через Белоруссию в Европу. Система ПВО уничтожила все ракеты в небе, поэтому инфраструктура нефтепровода не получила повреждений.

По данным Telegram-каналов, ВСУ стреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В среду, 1 февраля, ВСУ атаковали из ракетного комплекса "Точка-У" нефтепровод "Дружба", в результате чего нефтеперекачивающая станция (НПС) "Новозыбков" получила незначительные повреждения. Позже компания "Транснефть" проинформировала о том, что нефтепровод продолжает работать в штатном режиме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.