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Учитель физкультуры из Кунгура насмерть замёрзла, возвращаясь домой с корпоратива

Происшествия

В Кунгуре Пермского края 53-летняя учитель физкультуры Лариса Пупырева умерла от переохлаждения, когда возвращалась домой с новогоднего корпоратива. Об этом пишет karelinform.ru.

Учитель физкультуры из Кунгура насмерть замёрзла, возвращаясь домой с корпоратива

По информации издания, после вечеринки женщина вызвала такси к ресторану, в котором проходило мероприятие. Отмечается, что водитель проехал мимо её дома и довёз до посёлка Машзавод. Педагога обнаружили без признаков жизни.

Как сообщает Телеканал "360", у женщины остались взрослая дочь и сын-школьник. Знакомая учителя рассказала, что Пупырева была отличным преподавателем, которой всегда удавалось сохранять хорошее настроение.

"Всю жизнь в спорте, каждую минуту своего времени. Целеустремлённая и справедливая", — поделилась подруга педагога.

При этом она добавила, что не знает, как именно умерла учитель физкультуры.

Следственный комитет РФ по Пермскому краю подтвердил информацию о гибели Пупыревой. По факту ЧП запущена дополнительная проверка.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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