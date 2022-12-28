В Кунгуре Пермского края 53-летняя учитель физкультуры Лариса Пупырева умерла от переохлаждения, когда возвращалась домой с новогоднего корпоратива. Об этом пишет karelinform.ru.
По информации издания, после вечеринки женщина вызвала такси к ресторану, в котором проходило мероприятие. Отмечается, что водитель проехал мимо её дома и довёз до посёлка Машзавод. Педагога обнаружили без признаков жизни.
Как сообщает Телеканал "360", у женщины остались взрослая дочь и сын-школьник. Знакомая учителя рассказала, что Пупырева была отличным преподавателем, которой всегда удавалось сохранять хорошее настроение.
"Всю жизнь в спорте, каждую минуту своего времени. Целеустремлённая и справедливая", — поделилась подруга педагога.
При этом она добавила, что не знает, как именно умерла учитель физкультуры.
Следственный комитет РФ по Пермскому краю подтвердил информацию о гибели Пупыревой. По факту ЧП запущена дополнительная проверка.
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