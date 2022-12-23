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Эксперт по этикету: корпоратив — не посиделки с друзьями, а рабочее мероприятие

Общество

Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова в разговоре с Pravda.Ru рассказала о пользе корпоративов и правилах поведения на них.

Эксперт по этикету: корпоратив — не посиделки с друзьями, а рабочее мероприятие

Эксперт отметила, что главный плюс любого корпоратива — это объединение сотрудников, которые собрались вместе по тому или иному поводу. Эти мероприятия помогают немного стереть барьеры между руководством, между подчиненными, чтобы всем можно было пообщаться в более неформальной обстановке, и это хорошо, считает психолог.

С другой стороны, нельзя забывать, что корпоратив, это хоть и неформальное и праздничное, но всё-таки рабочее мероприятие, напомнила Грохотова.

"Хоть корпоратив — это неформальное мероприятие, но мы находимся на работе все равно, мы находимся на празднике, но это праздник в рабочей атмосфере. Поэтому забывать об этом не стоит. И, отправляясь на новогодний корпоратив, в том числе, всё-таки стоит помнить, что руководители не перестают быть руководителями на празднике. Поэтому соблюдаем правила субординации", — напомнила Грохотова.

Эксперт рассказала, что многие на корпоративах расслабляются и позволяют себе лишнего под воздействием алкоголя, и это потом плохо сказывается на рабочем процессе: кто-то в результате становится потом объектом для насмешек, для шуток и так далее.

"Главная заповедь корпоратива — это мера, то есть мера в выборе наряда, мера в употреблении спиртных напитков, мера участия в танцах, в конкурсах и во всех остальных вещах. Потому что мы должны понимать, что нам потом в этой компании еще работать. Корпоратив, каким бы неформальным не был, это все-таки рабочее мероприятие, это не посиделки с друзьями, с родственниками. Поэтому вести мы должны себя соответствующим образом, то есть уровень контроля должен быть несколько выше", — посоветовала психолог.

Она добавила, что бывает и другая крайность — некоторые люди на совместных празднованиях совсем не могут расслабиться и отказываются абсолютно от всего — от танцев, участия в конкурсах, выпивки и еды. Грохотова порекомендовала так не делать, и из уважения к организаторам и коллегам сделать вид, что вы пригубляете напиток или что-то пробуете, даже если вы вообще не пьёте или сидите на жёсткой диете.

"Поэтому стоит придерживаться золотой середины, не уходя ни в одну крайность, ни в другую", — заключила психолог.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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