Экс-сенатор Арашуков и его отец приговорены к пожизненному лишению свободы

Коллегия присяжных Мосгорсуда признала экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова виновными в организации убийств зампреда молодёжного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Обвиняемые получили пожизненные сроки лишения свободы.

Что касается Арашукова-старшего, то он был признан виновным ещё и по делу о хищении у структур "Газпрома" более 4,4 миллиардов рублей.

Другие фигуранты дел получили от пяти до 24 лет колонии.

Суд изъял у Арашуковых несколько автомобилей, в том числе Bentley и "Чайку" 1976 года.

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