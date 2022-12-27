Коллегия присяжных Мосгорсуда признала экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова виновными в организации убийств зампреда молодёжного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Обвиняемые получили пожизненные сроки лишения свободы.
Что касается Арашукова-старшего, то он был признан виновным ещё и по делу о хищении у структур "Газпрома" более 4,4 миллиардов рублей.
Другие фигуранты дел получили от пяти до 24 лет колонии.
Суд изъял у Арашуковых несколько автомобилей, в том числе Bentley и "Чайку" 1976 года.
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