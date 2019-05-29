Матвиенко: Совфед не будет менять законы из-за дела Арашукова

Совет Федерации не будет менять законы из-за ситуации со своим членом Рауфом Арашуковым. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.



Арашуков лишен полномочий сенатора

По ее словам, к практике утверждения СФ полномочий сенаторов возвращаться не нужно, палата может работать вполне эффективно и в рамках действующего законодательства.

Матвиенко подчеркнула, что если парламент субъекта РФ выбрал своего представителя в Совфед, то у палаты нет причин утверждать его или нет. Она добавила, что за работу сенаторов отвечают органы власти регионов, которые они представляют.

Напомним, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" были задержаны в конце января. Арашукову-младшему вменяют участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля, старшему — хищение газа и организацию преступной группы. Всего арестованы 9 фигурантов.

Рауфа Арашукова задержали непосредственно в зале заседаний СФ. Суд отстранил его от должности, позже Совфед лишил статуса. Причиной стало непредставление декларации о доходах.

Арашуков назвал решение Совфеда поспешным, так как его вина не доказана. Он добавил, что-то же самое может случиться с любым сенатором. Предлог для прекращения полномочий экс-член СФ назвал формальным.

Также он акцентировал внимание на том, что его жена вовремя предоставила часть декларации, а сам он направил запрос в верхнюю палату, чтобы ему дали документы для ее заполнения, но реакции не последовало.

Имя нового члена СФ вместо Арашукова будет обнародовано в ближайшее время, заявил глава КЧР Рашид Темрезов. Председатель одного из комитетов парламента региона Ахмат Эбзеев отметил, что его должны назначить из "резерва", а там в данный момент находятся зампредседателя гордумы Черкесска Иналь Гашоков и депутат Крым Казаноков.

Сенатором может стать и депутат парламента региона. Его назначит представитель главы республики в верхней палате, если все кандидаты из списка откажутся занимать пост члена СФ.

Фото превью: сайт Совета Федерации

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