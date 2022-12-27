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Конфликт между оренбургскими водителями закончились применением оружия

Происшествия

Слишком бурное выяснение отношений между двумя водителями Оренбурга привело к печальным последствиям для них обоих.

Конфликт между оренбургскими водителями закончились применением оружия

Как сообщает 56orb.ru, разборка между водителями произошла на улице Алтайской. В ходе конфликта один из его участников выстрелил в воздух, надеясь таким образом напугать другого. Однако неоднократно судимый ранее второй оренбуржец воспринял выстрел как руководство к действию — он ударил обидчика об землю и поспешил скрыться с его пистолетом, оставив лежать пострадавшего на дороге.

"По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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