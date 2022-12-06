Житель Оренбурга получил шесть месяцев лишения свободы за поддельные права

Суд в Оренбурге приговорил местного жителя к шести месяцам тюрьмы за фальшивые водительские права. Также правоохранители запретили гражданину два года и три месяца управлять машиной.

Как заявили в 56orb.ru, полицейские остановили водителя и выяснили, что его документы являются поддельными. В суде предполагаемый преступник признал вину. Он должен выплатить 152 тысячи рублей.

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