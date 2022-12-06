Суд в Оренбурге приговорил местного жителя к шести месяцам тюрьмы за фальшивые водительские права. Также правоохранители запретили гражданину два года и три месяца управлять машиной.
Как заявили в 56orb.ru, полицейские остановили водителя и выяснили, что его документы являются поддельными. В суде предполагаемый преступник признал вину. Он должен выплатить 152 тысячи рублей.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.