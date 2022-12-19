Глава Челябинска пожаловалась на угрожающую сотрудникам администрации ОПГ

Руководитель Челябинска Наталья Котова сообщила, что группа злоумышленников угрожает работникам муниципального казённого учреждения "Городская среда".

По информации kursdela.biz, во время совещания в горадминистрации чиновница отметила, что речь идёт о 12 предполагаемых преступниках. Они заявляют о готовности расправиться с сотрудниками, которые отвечают за ликвидацию незаконных объектов на территории города, добавила политик.

Глава УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин сообщил, что правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

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