Зеленодольский депутат рассказал о попытках полицейских скрыть преступления ОПГ

Российские журналисты сообщили, что в Зеленодольске сформировали преступные группировки, члены которых распространяют идеологию АУЕ*. При этом правоохранители не связывают несовершеннолетних подозреваемых с запрещённой организацией, отметили в СМИ.

"Все понимают, что фактически "зверята" исповедуют эту идеологию, но появляется шанс не портить статистику", — сказал источник inkazan.ru.

По информации журналистов, в 2020 году подростки убили местного жителя. Тело таксиста обнаружили а багажнике автомобиля. По мнению зеленодольского депутата Евгения Ефремова, полицейские знали о существовании группировок.

"Я не удивлюсь, что некоторые члены выполняли поручения тех же силовиков", — заявил парламентарий.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2020 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ