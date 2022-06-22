Российские журналисты сообщили, что в Зеленодольске сформировали преступные группировки, члены которых распространяют идеологию АУЕ*. При этом правоохранители не связывают несовершеннолетних подозреваемых с запрещённой организацией, отметили в СМИ.
"Все понимают, что фактически "зверята" исповедуют эту идеологию, но появляется шанс не портить статистику", — сказал источник inkazan.ru.
По информации журналистов, в 2020 году подростки убили местного жителя. Тело таксиста обнаружили а багажнике автомобиля. По мнению зеленодольского депутата Евгения Ефремова, полицейские знали о существовании группировок.
"Я не удивлюсь, что некоторые члены выполняли поручения тех же силовиков", — заявил парламентарий.
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2020 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ
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