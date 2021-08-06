Без срока давности: главарь банды из "лихих 90-х" получил 25 лет колонии

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима главаря бандитской группировки, которая вела криминальные дела в 90-е годы, за убийство двух человек и незаконный оборот оружия.

Суд признал Сергея Захарова виновным в том, что он организовал убийство члена Таганской организованной преступной группировки и ликвидировал бывшего участника своей банды.

"По совокупности преступлений Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сказал пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Суд освободил Захарова от наказания, которое было назначено за незаконный оборот оружия, из-за истечения срока давности преступления, уточняет РИА Новости.

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