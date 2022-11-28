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Происшествия

Верховный суд Татарстана рассматривает дело об убийстве пятилетней малышки, которая страдала от детского церебрального паралича. Известно, что девочка погибла в мае этого года.

Как написали в inkazan.ru, предполагаемым преступником является 38-летний Сергей Макаров. Он не признал вину.

По словам правоохранителей, злоумышленник находился в доме сожительницы в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, мужчина разозлился из-за плача ребёнка и избил его. При этом, как заявили в СМИ, после происшествия семья просто легла спать. Девочка погибла на следующий день.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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