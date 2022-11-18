В Магнитогорске трагедией завершилось злоупотребление спиртным. После ссоры с женой глава семьи набросился на неё с ножом и убил, а также нанёс несколько ударов своему трёхмесячному сыну, пишет издание kursdela.biz.
Затем, поняв, что натворил, мужчина попытался свести счёты с жизнью. Сейчас он в реанимации.
Жизнь ребёнка удалось спасти благодаря грамотным действиям старшего участкового полиции, первым прибывшего на место происшествия. Как пояснили в пресс-службе МВД по Челябинской области, он имеет медицинское образование.
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