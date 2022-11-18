Мужчина убил супругу и нанёс удары ножом грудному сыну в Магнитогорске

В Магнитогорске трагедией завершилось злоупотребление спиртным. После ссоры с женой глава семьи набросился на неё с ножом и убил, а также нанёс несколько ударов своему трёхмесячному сыну, пишет издание kursdela.biz.

Затем, поняв, что натворил, мужчина попытался свести счёты с жизнью. Сейчас он в реанимации.

Жизнь ребёнка удалось спасти благодаря грамотным действиям старшего участкового полиции, первым прибывшего на место происшествия. Как пояснили в пресс-службе МВД по Челябинской области, он имеет медицинское образование.